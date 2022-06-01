NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması - Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.
İhlas Haber Ajansı / Politika