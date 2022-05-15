NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız" dedi. - BERLİN
İhlas Haber Ajansı / Politika