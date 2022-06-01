NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda... - Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda...
İhlas Haber Ajansı - Politika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika