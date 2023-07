NATO Genel Sekreteri: İsveç'in terörle mücadelesi NATO ülkeleri için önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terörle mücadele etmenin İsveç'in de çıkarına olacağını, terör örgütü PKK'nın İsveç dışında birçok NATO ülkesinde organize suça karıştığını, NATO ülkelerinin buna karşı birlikte daha fazla işbirliği yapabileceğini söyledi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının beşincisi Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Toplantıya katılan Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer aldı.

Stoltenberg, toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin İsveç'in etkili bir terörle mücadele mekanizmasının olup olmayacağı ve son gösterilerle Kur'an-ı Kerim yakma olaylarından sonra NATO'ya yük oluşturup oluşturmayacağı sorusunu yanıtlarken, İsveç'in önemli adımlar attığını, Madrid'de geçen yıl imzalanan Üçlü Muhtıra'daki yükümlülükleri yerine getirdiğini savundu.

İsveç'in silah ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını, terörle mücadelede yasal değişikliklere gittiğini, istihbarat işbirliği yaptığını belirten Stoltenberg, İsveç ve Türk güvenlik birimleri arasında daha derin işbirliği yapılabileceğini, bunun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Stoltenberg, bugünkü toplantının ve pazartesi günü Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un yapacağı görüşmede aradaki farklılıkları giderme amacını taşıdıklarını dile getirdi.

Stoltenberg, "Farklılıkları gidermenin tek yolu NATO'da hep yaptığımız gibi oturup istişare etmektir. Bugünkü toplantıda iyi ilerleme kaydettik. Gelecek hafta NATO Zirvesinde olumlu bir karara varmak kesinlikle mümkün. Hepimiz İsveç'in üyelik başvurusunun onaylanmasının en kısa sürede olması gerektiğinde mutabık kaldık." dedi.

Pazartesi gününe kadar çalışmalar sürecek

İsveçli bir gazetecinin "Vilnius'taki zirvede karar çıkar mı yoksa zirveden sonra yeni görüşmeler beklemeli miyiz?" sorusu üzerine Stoltenberg, zirvede olumlu bir karar çıkmasını amaçladıklarını belirtti.

"Hala yapmamız gereken işler var." diyen Stoltenberg, hafta sonu da çalışacaklarını, pazartesi günü Erdoğan ve Kristersson ile bir araya geleceğini hatırlattı.

Stoltenberg, "TBMM'den onay çıkması pazartesiden önce mümkün değil ama önemli siyasi kararlar alabiliriz. Bunun olması için de şu andan itibaren pazartesiye kadar çok çalışacağız." diye konuştu.

İsveç'te organize suç ve terör yakından bağlantılı

Bugün bir kişinin İsveç'te haraç toplayarak terör örgütü PKK'ya finansman sağlamaktan hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Stoltenberg, şunları aktardı:

"Bu olay İsveç'te organize suçun Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütleriyle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gösteren bir örnektir. İsveç'in organize suç ve terörle mücadele etmesi önemlidir. Bu insanlar ve gruplarla mücadele aynı zamanda İsveç'in de çıkarınadır çünkü İsveç'te terör ve organize suç çok yakından birbiriyle ilintilidir."

Stoltenberg, İsveç'in üyeliği konusunda gelecek hafta Vilnius'ta olumlu bir karar çıkmasını amaçladığını belirterek, Finlandiya'nın yanı sıra İsveç'in de üyelik sürecinin çok hızlı ilerlediğini ifade etti.

"İsveç daha fazlasını yapabilir"

İsveç'in Üçlü Muhtıra kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiğini yineleyen Stoltenberg, "İsveç her zaman daha fazlasını yapabilir. Her zaman daha fazla bilgi paylaşımı, daha fazla işbirliği yapabilir, her zaman daha fazla ihracat izni verilebilir. Bu Türkiye ile İsveç arasında devam eden bir diyalog." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu, hiçbir müttefikin terörden Türkiye kadar zarar görmediğini tekrarlayarak, şöyle devam etti:

"PKK bir terör örgütüdür. PKK, NATO müttefiki olan birçok ülkede organize suça karışmıştır. Bugün İsveç'teki mahkemede alınan kararda olduğu gibi birlikte daha yakından çalışabilir, kararlar alabiliriz. Bu hem terörle mücadele hem de organize suçla mücadele açısından iyi. Bu aynı zamanda NATO müttefiklerinin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ciddiye aldığı anlamına gelmektedir."

"Erdoğan'ın ne istediğini anladınız mı?"

Bir gazetecinin "İsveç'in üyeliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne istediğini anladınız mı?" sorusunu cevaplayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne istediğini çok iyi anlıyorum. Kendisiyle birçok kez görüştüm ve bunları detaylıca konuştuk. Bu sayede ilerleme sağlayabildik. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişarelerden sonra ve Madrid'de uzun saatler görüşmelerimizden sonra ciddi ilerleme sağlamış ve tarihi bir karar almıştık. Burada Türkiye, İsveç Finlandiya'yı üyeliğe davet kararı almıştık. O zamandan beri çalışıyoruz. Hafta sonu çalışmaya devam edeceğiz. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz."

