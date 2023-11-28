NATO Genel Sekreteri: Çin bizim düşmanımız değildir

NATO Genel Sekreteri Jens Stolteneberg, Çin ile diyaloğa girilmesini ve politikalarının güvenliğe etkilerinin açık bir şekilde değerlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destek ve teknolojik inovasyon konularında da açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stolteneberg, "Çin bizim düşmanımız değildir. Müttefiklerin Pekin ile ortak endişe kaynağı olan konularda diyaloğa girmelerini memnuniyetle karşılıyorum. Aynı zamanda Çin'in politikalarının güvenliğimiz üzerindeki etkileri konusunda da açık görüşlü olmalıyız" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stolteneberg basın toplantısı düzenledi. Toplantıda NATO'nun caydırıcılığının ve savunmasının ve Ukrayna'ya verilen desteğin ele alındığını aktaran Stoltenberg, "Bakanlar ayrıca Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerini de dile getirdiler. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen aranın uzatılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Daha fazla rehine serbest bırakıldı ve daha fazla insani yardım sağlandı. Umarım bu aranın daha da uzatılması mümkün olur" dedi.

Müttefiklerin Ukrayna'yı NATO yolunda destekleme kararlılıklarını yinelediklerini aktaran Stoltenberg, "Almanya önümüzdeki yıl için 8 milyar euro, Hollanda ise 2 milyar euronun üzerinde yardım sözü verdi. Romanya Ukraynalı pilotlar için bir F-16 eğitim merkezi açtı. Aralarında ABD ve Finlandiya'nın da bulunduğu müttefikler daha fazla hava savunma sistemi ve mühimmat gönderiyor ve 20 Müttefik Ukrayna için bir hava savunma koalisyonu kurdu. Tüm bunlar Ukraynalıların hayatını kurtarmaya yardımcı oluyor ve Rusya'ya desteğimizin kesilmeyeceğine dair bir mesaj gönderiyor" dedi.

"Çin bizim düşmanımız değildir"

Toplantıda Çin'in de ele alındığını ifade eden Stoltenberg, "Çin bizim düşmanımız değildir. Müttefiklerin Pekin ile ortak endişe kaynağı olan konularda diyaloğa girmelerini memnuniyetle karşılıyorum. Aynı zamanda Çin'in politikalarının güvenliğimiz üzerindeki etkileri konusunda da açık görüşlü olmalıyız. NATO Avrupa ve Kuzey Amerika'dan oluşan bölgesel bir İttifak olmaya devam edecektir. Ancak karşılaştığımız güçlükler küreseldir. Dolayısıyla ortaklarımızla daha yakın çalışmamız gerekiyor. Buna Hint-Pasifik bölgesi de dahil" dedi.

NATO'nun ilk kuantum stratejisi onaylandı

Toplantıda NATO'nun krizleri önlemek, terörizmle mücadele etmek ve istikrarı güçlendirmek için daha fazla neler yapabileceği üzerinde durduklarını ifade eden Stoltenberg, "Bakanlar ayrıca teknolojik inovasyonun önemini de ele aldılar. Bugün Müttefikler NATO'nun ilk kuantum stratejisini onayladılar. Kuantum teknolojileri siber güvenliğimizi ve yeteneklerimizi güçlendirebilir. Ama aynı zamanda bunu kırmak için de kullanılabilirler. Yeni stratejimiz kuantum teknolojilerinin sunduğu fırsatları değerlendirmemize yardımcı olacaktır. Aynı zamanda rakiplerimizin bu teknolojileri bize karşı kullanmalarını da engelleyecektir" dedi.

Müttefiklerin AWACS filosunun yeni nesil komuta ve kontrol uçaklarıyla geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını aktaran Stoltenberg, "6 yeni Boeing E-7A Wedgetail uçağının üretimine önümüzdeki yıllarda başlanacak ve ilki 2031 yılına kadar göreve hazır olacak. Bu proje NATO'nun şimdiye kadarki en büyük kabiliyet geliştirmelerinden biri olacak ve gelecekte hava ve füze savunmamıza önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Bugün ilerleyen saatlerde bakanların Batı Balkanlar'daki durumu ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, yarın ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın NATO-Ukrayna Konseyi'nin dışişleri bakanları düzeyinde ilk kez yapılacak olan toplantısına katılacağını aktardı. - BRÜKSEL