NATO Genel Sekreteri Balkan Ülkelerini Ziyaret Ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bosna Hersek'teki basın toplantısında ayrılıkçı söylemlerden ve Rusya'nın Bosna Hersek'teki nüfuzundan endişeli olduklarını belirtti. Stoltenberg, Balkan ülkelerine olan desteğin devam ettiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Balkan ülkelerine başlattığı ziyaret kapsamında ilk durağı Bosna Hersek'teki basın toplantısında, ayrılıkçı söylemlerden ve Rusya'nın Bosna Hersek'te sahip olduğu nüfuzdan endişeli olduklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün akşam saatlerinde geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu sabah Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Kristo görüşmeye ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "Bosna Hersek'te ayrılıkçı ve bölücü söylemler ve başta Rusya olmak üzere yabancı nüfuzundan endişeliyiz. Bunlar, istikrarın altını oyuyor ve reformları zayıflatıyor. Tüm liderlerin birlik ve ilerleme için çalışmaları gerekiyor" dedi.

"Fiili iş birliğini derinleştiriyoruz"

NATO'nun Bosna Hersek'e olan desteğine de vurgu yapan Stoltenberg, "Bu bölgenin güvenlik ve istikrarı konusunda olağanüstü bir özveriye sahibiz. Ülkenizin Batı Balkanlar bölgesinin tamamı için önemi nedeniyle yıllardır bu şekilde özverili olduğumuz malumunuz. Bu nedenle de iş birliğini, siyasi diyaloğu ve fiili iş birliğini derinleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Saraybosna'daki NATO karargahının Avrupa Birliği'nin (AB) Althea misyonuna destek sağladığını belirten Stoltenberg, "Bu misyonun başarısına odaklanmış bulunuyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu misyonun süresinin uzatılmasına destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in Avro-Atlantik entegrasyonuna desteklerinin sürdüğünü ifade eden NATO Genel Sekreteri, ülkenin reformlara devam etmesini ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bu adımların Bosna Hersek'in doğal afetlere yanıt verme yeteneğini artıracağına da dikkat çeken Stoltenberg, Bosna Hersek'in AB'ye üyelik yolunda başarılı adımlarını da takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Stoltenberg'in bugün Saraybosna temasları kapsamında Butmir Kışlası'ndaki NATO üssünü de ziyaret etmesi bekleniyor.

Stoltenberg'in Balkan temasları 3 gün sürecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Balkan temasları kapsamında ayrıca Kosova, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek. Stoltenberg'in bugün Kosova'ya geçmesi, yarın ise Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da temaslarda bulunması bekleniyor. Stoltenberg'in Çarşamba günü ise bölgedeki NATO üyesi ülkelerin liderleri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Slovenya Başbakanı Robert Golob'un da iştirak edeceği bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. - SARAYBOSNA