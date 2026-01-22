NATO Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile gerçekleştirdiği görüşmede NATO-Azerbaycan arasındaki siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Shekerinska, temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen heyetler arası görüşme sırasında, Azerbaycan ile NATO arasında 30 yılı aşkın süredir devam eden iş birliği vurgulanarak, ittifakın uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında oynadığı rol yüksek takdirle karşılandı. Taraflar arasındaki mevcut, sürdürülebilir ve içerikli siyasi diyaloğun önemi vurgulanarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in NATO karargahına yaptığı ziyaretler, Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 2024 yılında Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret, yürütülen görüşmeler ve düzenli temasların ortaklığa yeni bir dinamizm kazandırdığı, bu adımların siyasi diyaloğun yoğunluğunun göstergesi olduğu ifade edildi. Aynı zamanda Azerbaycan'ın NATO için güvenilir ve yükümlülüklerine sadık bir ortak olduğu belirtilerek, İttifak'ın Afganistan'daki barışı koruma operasyonlarındaki faaliyeti ile bölgesel ulaşım ve lojistik merkezi olarak taşıdığı önem de vurgulandı.

"Enerji güvenliği ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasına dönüştü"

Görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın NATO'nun enerji güvenliğine sağladığı katkıya dikkat çekilerek, halihazırda NATO üyesi olan 10 devlete ve 2 ortak ülkeye doğal gaz tedarik ettiği, enerji güvenliğinin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçasına dönüştüğü bir dönemde bunun özel bir önem taşıdığı ifade edildi. Meclis Başkanı Gafarova, Azerbaycan'ın Orta Koridor'daki önemli transit rolüne de değinerek, bunun bölgede istikrara ve iş birliğine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Milli Meclis Başkanı Gafarova, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinerek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın egemenliğini yeniden tesis ederek bölgede yeni gerçeklikler oluşturduğunu belirtti. Azerbaycan'ın barış girişimiyle hareket ettiği, Washington Zirvesi'nden sonra Ermenistan ile iş birliğinin ilerletilmesi yönünde ardışık ve pratik adımlar attığı ifade edildi.

"İlişkiler Ortaklık Programı çerçevesinde daha da derinleşecek"

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska ise NATO'nun Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiğini ve taraflar arasındaki yakın siyasi diyaloğu yüksek takdirle karşıladığını belirterek, bu ilişkilerin yeni Ortaklık Programı çerçevesinde daha da derinleşeceğine olan güvenini dile getirdi. Görüşmenin devamında Milli Meclis ile NATO Parlamenter Asamblesi arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı ve gelecekteki iş birliği perspektifleri ele alındı. - BAKÜ