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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da Yapılacak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da Yapılacak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda Avrupa güvenliği ve Lahey Zirvesi'ndeki kararlar ele alınacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantıda, NATO üyesi 32 müttefik temsil edilecek. 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

LAHEY ZİRVESİ KARARLARI GÜNDEMDE

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzeyli NATO yetkililerinin ilk olarak 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri öngörülüyor. 15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, Lahey Zirvesi'nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesine yönelik gayretlerin, toplantının öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor.

BAKAN FİDAN İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK

Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO'nun daha güçlü, etkin ve caydırıcı kılınmasının ve bu asli rolünün aşındırılmamasının önemini belirtmesi öngörülüyor. Bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini, ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesinin oluşturduğuna dikkat çekmesi de bekleniyor. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı olduğunu vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefiklerin, AB'nin savunma alanındaki gayretlerine gereğince katılımının şart olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve modern yeteneklerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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