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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı

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ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı. Oturumlar, güvenlik sorunları ve Ukrayna'nın durumu gibi konuları ele alacak.

ABD'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı. İttifakın 75. yıldönümünün kutlandığı zirvenin son gününde oturumlar, "Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Kuzey Atlantik Konseyi, Hint-Pasifik Bölgesindeki Ortaklar ve Avrupa Birliği Toplantısı" ile başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katıldığı toplantının basına açık bölümünde yaptığı açılış konuşmasında, "Bu oturumda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, Çin'in Rusya'nın savaş ekonomisine verdiği destek ve otoriter güçlerin artan uyumu da dahil olmak üzere ortak güvenlik sorunlarımızı ele alacağız. Buna cevap vermek için barışı korumak ve hukuka dayalı uluslararası düzeni korumak için daha yakın çalışmalıyız" dedi.

Ukrayna'nın görüşmelerin odağındaki yerini koruduğu zirvenin son gününde program, "Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı" ile devam edecek. NATO Liderler Zirvesi, Stoltenberg'in gerçekleştireceği basın toplantısı ile son bulacak. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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