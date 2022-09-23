NATO'dan Rusya'nın Ukrayna topraklarında düzenlemeyi planladığı 'sözde referanduma' kınama

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referandumu kınayarak, "Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde referandum düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde...

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referandumu kınayarak, "Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde referandum düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından tepkiler sürüyor. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde 'referandum' düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

"BM Şartı'nın açık bir ihlali olacaktır"

Tehdit veya güç kullanımından kaynaklanan hiçbir toprak kazanımı yasal olarak kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Müttefikler, Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ve gayrimeşru ilhakını asla tanımıyor ve tanımayacak. Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yoktur ve BM Şartı'nın açık bir ihlali olacaktır" denildi. NATO müttefiklerinin Rusya'nın yasadışı ve gayri meşru ilhaklarını tanımayacağı belirtilen açıklamada, "Tüm devletleri Rusya'nın bariz toprak fetih girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz" denildi.

"Çatışmayı sona erdirmek Rusya'nın elinde"

Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberliğin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durumu tırmandırdığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın nükleer tehditlerinin de reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, " Rusya, savaşın saldırganlığının Ukrayna halkına getirdiği muazzam ıstırabın yanı sıra, şimdi seferber edilen Rus halkı için de dahil olmak üzere savaşın maliyetinin tüm sorumluluğunu taşıyor. Çatışmayı sona erdirmek Rusya'nın elinde. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmeli" denildi.

NATO, Ukrayna'ya desteğini yineledi

NATO'nun Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin yinelendiği açıklamada, "NATO müttefikleri, Rusya'nın saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam eden Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlama konusunda kararlılığını koruyor" denildi.

NATO'nun bir savunma ittifakı olduğu hatırlatıldı

NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu hatırlatılan açıklamada, NATO'nun tüm Avrupa-Atlantik bölgesinde barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceği aktarılarak, NATO'nun müttefik topraklarının her santimini savunmak ve korumak için birleştiği vurgulandı. - BRÜKSEL