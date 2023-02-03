Üye Girişi
Haberi Paylaş

NATO'dan mutlu cumalar mesajı

Politika Haberleri

NATO'dan mutlu cumalar mesajı

NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar!

NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" mesajı paylaşıldı.

NATO Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan hafta sonu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verildi. NATO'dan yapılan paylaşımda, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türk Hava Kuvvetleri Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title