NATO'dan mutlu cumalar mesajı
Politika Haberleri
NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar!
NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" mesajı paylaşıldı.
NATO Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan hafta sonu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verildi. NATO'dan yapılan paylaşımda, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika