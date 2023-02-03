NATO'dan mutlu cumalar mesajı Politika Haberleri NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar! NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" mesajı paylaşıldı. NATO Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan hafta sonu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verildi. NATO'dan yapılan paylaşımda, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" ifadelerine yer verildi. - BRÜKSEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Türk Hava Kuvvetleri Politika Haberler

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