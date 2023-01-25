NATO, ABD'nin Ukrayna'ya tank göndermesini memnuniyetle karşıladı Politika Haberleri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tanklarını göndermesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tanklarını göndermesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. NATO, Ukrayna'ya yapılacak olan tank sevkiyatlarından memnun olduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tanklarını göndermesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "NATO müttefikleri, Ukrayna'nın öz savunmasına verdiğimiz destek konusunda birleşmiştir. İngiltere'den Challenger ve Almanya'dan Leopard 2 tanklarıyla birlikte bu Rusya'ya karşı mücadelede önemli bir fark oluşturabilir" dedi. Öte yandan İngiltere, Challenger 2 tankları, ABD, 31 adet M1 Abrams tankı, Almanya ise 14 Leopard 2 tankını Ukrayna'ya göndereceğini açıklamıştı. - BRÜKSEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Jens Stoltenberg England Ukrayna Politika Haberler

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