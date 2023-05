Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in Çamtepe Mahallesi'nde kurulan Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde pazar esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi, talep ve önerileri dinledi. Başkan Engin halkın gündeminin hayat pahalılığı olduğunu belirterek, "Gerek esnafımız gerekse pazarı ziyaret eden yurttaşlarımız alım gücünün giderek düştüğünü söylüyor. İnanıyoruz ki çok yakında sofralara bereket, ülkemize huzur gelecek" diye konuştu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çamtepe Mahallesi'nde her çarşamba ve pazar günleri kurulan Narlıdere Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Pazaryerinde alışverişe gelen vatandaşlarla ve esnafla bol bol sohbet eden Başkan Engin, talep ve önerileri dinledi, yurttaşların isteklerini tek tek not etti. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sokak sokak dolaşmaya ve vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, "Narlıdere'mizde her bir yurttaşımıza dokunmaya; sorunları, talep ve önerileri yerinde tespit etmeye devam ediyoruz. Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde de pazar esnafımızın ve yurttaşlarımızın isteklerini tek tek not ettik. Bir eksiğimiz varsa gidereceğimizin sözünü verdik" dedi.

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Ziyaret sırasında vatandaşları bol bol dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Başkan Engin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Pazaryerleri, market, manav gibi yerlere göre daha uygun olduğu için yurttaşlarımızdan her zaman daha çok talep görüyor. Ancak daha hesaplı olmasına rağmen gerek esnafımız gerekse pazarı ziyaret eden yurttaşlarımız alım gücünün giderek düştüğünü söylüyor. Vatandaşın gündemi hayat pahalılığı, pazar arabalarının dolmaması, kiraların yüksekliği ve işsizlik… İnanıyoruz ki çok yakında sofralara bereket, ülkemize huzur gelecek"