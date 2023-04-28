Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin İzmirli Yurttaşları Kılıçdaroğlu'nun Mitingine Davet Etti

Ilıca ve Çamtepe Mahallelerinde halkla bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmirli yurttaşları CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Nisan Pazar Günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, seçimlere kısa bir süre kala esnafla bir araya geldi, yurttaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Engin İzmirli yurttaşları, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gündoğdu mitingine davet etti. Başkan Engin'e ziyaretlerinde; CHP İzmir 1.Bölge Milletvekili Adayı Prof. Dr. Şahbal Aras, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, CHP Narlıdere Kadın Kolları Başkanı Ömür Gürokur eşlik etti.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Engin, "14 Mayıs seçimleri, ülkemizin kader seçimlerinden biri olacak. Açık, saydam, eşit ve adil bir paylaşım için Genel Başkanı'mız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapsayıcı siyaset anlayışının ülkemize çok şey kazandıracağını inanıyoruz. Sokağın sesi Genel Başkanımızı işaret ediyor. Bizim güzel ve bereketli ülkemizde herkese ekmek var. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta kazanan Türkiye olacak, sofralarımıza bereket, evlerimize huzur dolacak. Pazar günü tüm Türkiye'nin kalbi İzmir'imizde atacak. 14 Mayıs'ın en güçlü mesajını Gündoğdu'dan verecek, milletimizi halkın iktidarı ile buluşturacağız" diye konuştu.