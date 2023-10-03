Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Şafak Operasyonu'nda 24 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Narkotik'ten Özel Harekatlı Şafak Operasyonu: 24 Gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'Şafak Operasyonu'nda 24 zehir taciri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde özel hareket polislerinin de katıldığı şafak operasyonunda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürüldü.