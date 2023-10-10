Namık Tan: Salonu terk edenler AK Parti ve MHP'li delegelerdir

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) Osman Kavala'ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü takdimi sırasında Türkiye delegasyonunun toplantıyı terk ettiğine dair iddialara ilişkin, "Salonu terk edenler AK Parti ve MHP'li delegelerdir. Dolayısıyla, Türkiye'nin AKPM'deki temsilini Cumhur İttifakı'ndan ibaretmiş gibi göstererek, hem muhalefeti hem de Osman Kavala'ya layık görülen ödülü itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu haberler çarpıtma içermektedir. CHP'nin Osman Kavala ve arkadaşlarının yaşadığı hukuk ihlalleri konusundaki tavrı nettir" açıklamasını yaptı.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, dün AKPM'de Osman Kavala'ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü takdimi sırasında Türkiye delegasyonunun toplantıyı terk ettiğine dair iddialara yanıt verdi. Tan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünden bu yana medyaya yansıyan bazı haberlerde halen bulunmakta olduğumuz AKPM oturumunda Osman Kavala'ya Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü takdimi sırasında Türkiye delegasyonunun toplantıyı terk ettiğine dair iddialar yer almıştır. Salonu terk edenler AK Parti ve MHP'li delegelerdir. Dolayısıyla, Türkiye'nin AKPM'deki temsilini Cumhur İttifakı'ndan ibaretmiş gibi göstererek, hem muhalefeti hem de Osman Kavala'ya layık görülen ödülü itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu haberler çarpıtma içermektedir. CHP'nin Osman Kavala ve arkadaşlarının yaşadığı hukuk ihlalleri konusundaki tavrı nettir."