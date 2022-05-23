MYP lideri Yılmaz gündemi değerlendirdi - Haberler

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye mutlaka Suriye sınırını savaşa kapalı hale getirip Ege'den gelecek her türlü tehdide odaklanmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye sınırını savaşa kapalı hale getirip Ege'den gelecek her türlü tehdide odaklanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Bu kadar fazla cephede savaşa açık hale gelmek Türkiye için büyük bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı petrolüne çökenlerin bugün Türk gazına göz diktiğini vurgulayan Yılmaz, "Parasal daralma bir ülkeyi savaşa sürükleme döneminde uygulanan politikadan başka bir şey değildir. Sırada savaş ve ülkenin mavi vatan Akdeniz'de var olan kaynaklarına çökme planı vardır. Birinci Dünya Savaşı'ndaki şartlar oluşturulmuş durumdadır. O gün Osmanlı petrolüne çökenler bugün Türk gazına göz dikmişlerdir. İktidar, muhalefet aklını başına almalı, siyasi hesap içinde verilen mücadele esnasında ülkemiz elimizden kayıp gitmektedir. Hem iktidar hem muhalefet bir son vermeli ve ortak akıl ile mevcut durumdan nasıl çıkılacağı konusunda herkesi dinlemeli, her çevreden akil insanların fikrine danışmalıdır" dedi.

Yılmaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika ve Batı, Yunanistan'ı kışkırtarak sıkışmış olduğu ekonomik krizden faydalanıp Türkiye ile geçmişin rövanşını yapmak istiyor. Yunan başbakanı ayakta alkışlayan Amerika, esasında Türklerin olan 12 adalara büyük silah yığınağı yapmaya devam ediyor. Türkiye için Ermenistan, Yunanistan ve Suriye'de başta olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nda açılan bütün cepheler yeniden açılmıştır. Bu milleti yönetenler iç çekişmeleri derhal bırakıp iktidar hesabı değil, ülkenin yakın geleceğini nasıl savunacaklarının hesabını yapmalıdırlar. Aksi durumda Türkiye Ege'de olduğu gibi Akdeniz'den de çıkartılmak istenmektedir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika