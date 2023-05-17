MYP'li Göçmen'den seçmene teşekkür

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kırşehir teşkilatı kurucusu Şevket Göçmen, 14 Mayıs seçimlerinin ardından seçmene teşekkür etti.

Göçmen, düzenlediği toplantıda, "Yapılan seçimler ve yeni Milletvekilleri vatanımıza hayırlı olsun. MYP olarak Kırşehir'de vatandaşımız ile kucaklaştık onların dertlerini dinledik çözüm önerilerimizi sunduk. Vatandaşımızın da tercihine daima saygı duyuyorum" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını aktaran Göçmen, Yeni kurulan bir parti olarak millete; yolumuzu anlatarak tarım, ekonomi, sivil toplum ve teknoloji hakkında düşüncelerimizi paylaştık. Toplumu iki kutuplu siyasetten uzak kılma gayretinde olduk. Milletimiz, geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu'nu görmeyerek pişmanlık yaşamıştı. İnşallah bundan sonrasında da böyle bir pişmanlık duygusu oluşmaz. Bizler halkımızdan güzel dönüşler aldık. İmkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen halkımıza kendimizi anlattık. 'Güçlüden yana değil, daima haklıdan yana' tavır alarak toplumda var olduğumuzu gösterdik" diye konuştu. - KIRŞEHİR