MYP Genel Başkanı Çayır, İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan olaylara tepki gösterdi

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır beraberindeki partililer ile birlikte Kızılay Güvenpark'ta bulunan partisinin seçim standında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Çayır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Erzurum mitinginde çıkan olaylara tepki gösterdi. Çayır, "Hepimizi üzen, hepimizi kaygıya iten manzaralar meydana geldi. Taş atan, parti bayrağı yakan kişilere seslenmek isterim; kimsenin oyununa gelmeyin. Yaktığınız parti bayrakları farkında olmadan bir başkasının, kaos isteyenlerin, belirsizlik isteyenlerin ekmeğine yağ çalmaktadır. Aslında hepimiz bilmeliyiz ki attığımız her taş bu anlamda asayişi, huzuru, millet iradesinin tecellisini engelleyen her taş demokrasiye atılan taştır. Yaktığımız her bayrak hangi partili olursa olsun, hangi partinin bayrağı olursa olsun demokrasinin bayrağını yaktığınızı bilmenizi isterim. '14 Mayıs'ta darbe olur, 14 Mayıs darbedir' diyen anlayışı buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. İçişleri Bakanının görevi huzuru, asayişi ve hepimizin güvenliğini sağlamaktır. Özgür düşüncemi, özgür fikrimi bir partili olarak partimiz ne olursa olsun mademki bu kanunlara göre kurulmuş, anayasaya göre meşru bir parti herkes kendini ifade edebilmelidir" diye konuştu.

'MİLLETİ KORKUTARAK, YILDIRARAK BİR ŞEY BAŞARAMAZSINIZ'

Millet iradesinin sandığa yansımasının ardından huzurun temin edilmesi gerektiğini söyleyen Çayır, "Millete saygı gösterilmelidir. Düşmanlık etmeye gerek yok. Partiler netice itibariyle 14 Mayıs'a kadar kendilerini ifade edecekler. Biz bir savaşa gitmiyoruz. Biz bir işgalciler istiklal harbine de gitmiyoruz. Kimse işi başkalaştırmasın. Sonuç itibariyle 14 Mayıs'ta halk bir irade ortaya koyacak. Halkın koyacağı bu iradeyi işimize gelmezse 'darbe', işimize gelirse 'demokrasi' diyemeyiz. Ben buradan seslenmek isterim; herkes aklını başına alsın. Milletin iradesinin üstüne irade olmaz. Milleti korkutarak, milleti yıldırarak siz bir şey başaramazsınız. Erzurumlu misafirine asla saygısızlık etmez. Ateşle kimse oynamasın. Erzurumlu bu ülkenin sigortasıdır. Ama çok farklı görüşlere saygı duyar. Misafirini asla ve asla taşlamaz. Kavgayı özenti haline getirene 'hayır' diyoruz. Kavgadan beslenip, Türk milletini korkutarak oy isteme alışkanlığına 'hayır' diyoruz. Taşlanan demokrasidir, taşlanan milleti iradesidir, taşlanan adalettir" dedi.