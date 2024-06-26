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MYK'dan ayrıntılar sızdı! Vekiller, Erdoğan'a "Bürokratları aşamıyoruz" şikayetinde bulunmuş

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AK Parti'nin önceki gün gerçekleştirilen ve ana gündem maddesi ekonomi olan MYK toplantısına ait yeni detaylar ortaya çıktı. Sorunların 10 başlık altında listelenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığı öğrenilen toplantıda, milletvekillerinin "Bürokratları aşamıyoruz! Bu nedenle vatandaşların sıkıntılarının çözümü noktasında aksaklıklar yaşanıyor" şikayetinde bulundukları iddia edildi.

Ak Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK zirvesine ekonomi başlıklarının damga vurduğu ortaya çıktı.

SORUNLAR 10 BAŞLIKTA ERDOĞAN'A BİLDİRİLDİ

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin yaşanan sorunları ekonomi, adalet, bürokrasi, vergi mevzuatı, sanayi-teknoloji, kredi teşvikleri, Meclis işleyiş aksaklıkları, göç problemi, atıl iş gücü ile tarım ve hayvancılık başlıkları altında raporlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptığı öğrenilen toplantıdan dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

MYK'dan ayrıntılar sızdı! Vekiller, Erdoğan'a 'Bürokratları aşamıyoruz' şikayetinde bulunmuş

VEKİLLER SAHADA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİ AKTARDI

Milletvekillerinin sahada karşılaştıkları problemlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen bir şikayetin de gündeme geldiği öğrenildi.

ERDOĞAN'A "BÜROKRATLARI AŞAMIYORUZ" ŞİKAYETİ

Türkiye gazetesinin haberine göre toplantıda AK Partili vekillerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bürokratları aşamıyoruz! Bu nedenle vatandaşların sıkıntılarının çözümü noktasında aksaklıklar yaşanıyor" şikayetinde bulundukları iddia edildi.

31 MART'IN FATURASI 7 İL BAŞKANINA KESİLDİ

Hatırlanacağı üzere AK Parti MYK toplantısına 31 Mart seçimleri sonrası başlatılan değişim adımları damga vurmuştu. 5 saat süren zirve sonrasında Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyonkarahisar'ın il başkanları değiştirilmişti.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan, Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin, Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı, Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa ve Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan'ın atandığı belirtilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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