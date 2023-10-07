Myanmar Yüksek Mahkemesi, Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk davalarındaki temyiz başvurularını reddetti

Myanmar Yüksek Mahkemesi, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yolsuzluk davalarındaki temyiz başvurularını görüşmeyi reddetti. Suu Çii'nin başkent Nepido ve Yangon şehrinde arsa ve mülk kiralamak için konumunu kötüye kullanmak ve rüşvet almaktan mahkum edildiği davalara ilişkin temyiz işlemleri devam ediyor.

Myanmar Yüksek Mahkemesinin ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'nin "yetkisini kötüye kullanmak ve rüşvet almaktan" suçlu bulunduğu 6 yolsuzluk davasındaki mahkumiyet kararına karşı yaptığı özel temyiz başvurularını görüşmeyi reddettiği bildirildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, Yüksek Mahkemenin görüşmeyi reddettiği özel temyiz başvurularının arasında Suu Çii'nin başkent Nepido ve Yangon şehrinde arsa ve mülk kiralamak için konumunu kötüye kullanmaktan mahkum edildiği 4 davanın olduğunu belirtti.

Bu davalarda, Suu Çii, başkanlığını yaptığı bir hayır kurumu için arsaları piyasa fiyatlarının altında almak ve kurum için bağışlanan parayla bir arsada kendisi için konut inşa etmekten suçlu bulundu.

Yetkili, diğer özel temyiz başvurularının, Suu Çii'nin 2008'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş iş insanı Maung Weik'ten 2018-2020 yıllarında toplam 550 bin dolar almaktan suçlu bulunduğu 2 yolsuzluk davasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Bazı yetkililer, Suu Çii'nin "seçimlerde hile yapma, resmi sırların ihlali" ve diğer 6 yolsuzluk davası da dahil olmak üzere verilen mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Özel temyiz başvuruları, Myanmar'daki yargı sürecinin "son aşaması" olarak biliniyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii şubatta ev hapsine alınmıştı.