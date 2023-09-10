Myanmar, Rusya'dan 2 Su-30 savaş uçağını teslim aldı

Myanmar, Rusya ile imzaladıkları savunma anlaşması kapsamında 2 Su-30 savaş uçağını teslim aldıklarını duyurdu. Myanmar Sanayi Bakanı Charlie Than, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomileri Forumu'nda açıklamada bulundu. Than, Rusya ile 2022'de 6 Su-30 savaş uçağı satın almak için anlaşma imzaladıklarını belirtti.