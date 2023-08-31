Myanmar'da Yüksek Mahkeme, Aung San Suu Çii'nin Temyiz Başvurularını Reddetti

Myanmar'da Yüksek Mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii'nin askeri yönetimin affına uğrayarak suçlamaların düştüğü 5 davaya dair yaptığı temyiz başvurularını geri çevirdi. Suu Çii'nin hukuk ekibi ise masumiyetini kanıtlamak için temyiz sürecini sürdürdü.

Myanmar'da Yüksek Mahkeme, devrik lider Aung San Suu Çii'nin askeri yönetimin affına uğrayarak suçlamaların düştüğü 5 davaya dair yaptığı "özel temyiz başvurularını" geri çevirdi.

Af kararına karşın Suu Çii'nin hukuk ekibi, devrik liderin masumiyetini kanıtlamak için temyiz sürecini sürdürdü.

Yüksek Mahkeme, Suu Çii'nin Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek, yasa dışı olarak telsiz ithal etmek ve bulundurmakla isyan dahil 5 ayrı suçlamaya dair yaptığı "özel temyiz taleplerini" reddetti.

Myanmar'da askeri yönetim, 1 Ağustos'ta devrik lider Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint'in hapis cezalarının indirildiğini duyurmuştu.

Bu kapsamda, Suu Çii'nin 19 davadan aldığı 33 yıl hapis cezası 14 davadan 27 yıla düşmüştü.

Askeri yönetime ait yayın organlarında çıkan habere göre, ordu 1 Ağustos'taki dini törende 7 binden fazla mahkuma yönelik af ilan etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Suu Çii hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik etme, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunuyordu.