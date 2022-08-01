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Myanmar'da OHAL uzatıldı

Myanmar'da OHAL uzatıldı

Myanmar askeri yönetimi, ülkedeki olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

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Myanmar askeri yönetimi, ülkedeki olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, ülkedeki olağanüstü halin 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Başkan Vekili Myint Swe, başkent Naypyidaw'da düzenlenen Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında ülkede istikrarın sağlanması ve seçimlere hazırlanılması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyleyerek, olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar altı ay daha uzatıldığını söyledi.

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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