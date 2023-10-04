Myanmar'da İş İnsanına Suikast: Urban Owls Grubu, Nyan Lwin Aung'u Öldürdü

Myanmar'ın Yangon şehri merkezli gerilla grubu Urban Owls, üyelerinden birinin iş insanı Nyan Lwin Aung'u Myanmar askeri cuntasına silah sattığı gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladı. Grup, cunta ile işbirliği yapan diğer kişilere de karşı harekete geçeceğini bildirdi.

Myanmar'ın Yangon şehri merkezli "Urban Owls" isimli bir gerilla grubu, üyelerinden birinin, iş insanı Nyan Lwin Aung'u Myanmar askeri cuntasına silah sattığı gerekçesiyle öldürdüğünü açıkladı.

Myanmar Now haber ajansına konuşan "Urban Owls" basın sözcüsü, Nyan Lwin Aung'un Yangon'un, Latha ilçesinde grubun bir üyesince düzenlenen suikastta öldürüldüğünü bildirdi.

Sözcü, hakkındaki uzun süren soruşturmalar ardından Nyan Lwin Aung'un cuntaya silah sattığına emin olunması sonucunda suikastin düzenlendiğini bildirerek "Bu olay, ordunun halkı ezmesi için destek olan ve orduyla işbirliği içinde olan yandaşlara bir ders olacaktır." ifadesini kullandı.

Vermek istedikleri mesajın "Vatandaşlar her şeyleriyle yandaşlara dayanan cunta ordusuyla savaşıyor. Hiç bir kaçışları yok." olduğunu belirten sözcü, Nyan Lwin Aung'un "direnişçi grupları terörist olarak adlandırdığını ve çalışanlarına Myanmar ordusunun bağlılık yeminini ettirdiğini" dile getirdi.

"Urban Owls", Nyan Lwin Aung'un, cuntanın İçişleri Bakanlığı için yüz tanıma sistemli güvenlik kameraları ithal etmesinin yanı sıra Savunma Bakanlığı için de askeri teçhizat satın aldığını öne sürüyor.

Grup ayrıca, cunta ile işbirliğinde olan genç girişimcilerin listesini çıkarıp bu kişilere karşı harekete geçeceğini bildirdi.

Myanmar askeri konseyi, öldürülen iş insanının rejimle olan ilişkisine ilişkin açıklama yapmadı.

Askeri yönetim yanlısı olduğu savunulan şarkıcı Lily Naing Kyaw da 8 Haziran'da suikasta uğramış ve Yangon'da hastanede hayatını kaybetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi yaşamını yitirdi. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre Myanmar, dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden biri konumunda. Myanmar, örgütün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde bu yıl 180 ülke arasında 173'üncü sırada yer alıyor.