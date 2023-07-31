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Myanmar'da askeri darbe sonrası seçimler ertelendi

Politika Haberleri

Myanmar'da askeri darbeyle yönetime el koyan cunta yönetimi, ağustos ayında yapılması planlanan seçimleri erteleyerek, ülkedeki OHAL'i 6 ay daha uzattı.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan cunta yönetimi, ağustos ayında yapılması planlanan seçimleri erteleyerek, ülkedeki OHAL'i 6 ay daha uzattı.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan cunta lideri General Min Aung Hlaing, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi (NDSC) ile yaptığı toplantıda ağustos ayında yapılması planlanan seçimleri erteleyerek, ülkedeki OHAL'i 6 ay daha uzatma kararı aldı. Myanmar devlet televizyonundan yayınlanan cunta açıklamasında, "Özgür ve adil bir seçimin yapılabilmesi ve aynı zamanda korkusuzca oy kullanılabilmesi için gerekli güvenlik düzenlemelerine ihtiyaç duyulmakta olup, olağanüstü hal süresinin uzatılması gerekmektedir" denildi.

Ordu, Aung San Suu Kyi başkanlığındaki hükümeti Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de devirmiş, Ağustos 2023'e kadar seçim yapma sözü vermişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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