Myanmar, Çin yapımı aksiyon filmine tepki gösterdi

Myanmar yönetimi, Çin yapımı "No More Bets" adlı aksiyon filminde itibarının zedelendiği gerekçesiyle Pekin'e tepki gösterdi.

Myanmar'da devlet kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre Nanning Başkonsolosu U Kway Soe Thein, Çin'in Guangşi Zuhang Özerk Bölgesi Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi MS Lian Yin'e, Güney Asya ülkesine kaçırılarak kartel için on-line dolandırıcı olarak çalıştırılmaya zorlanan bilgisayar programcısını konu edinen filmin, ülkesinin itibarını zedelediğini iletti.

Soe Thein, on-line dolandırıcılıktan etkilenen kişilerden söz edilen filmdeki olay örgüsünün ülkesiyle ilişkili olduğunu ve Çinlilerin bu film sebebiyle Myanmar'a gitmekten endişe duyduklarını öne sürdü.

Yin ise halkın suçla mücadele konusunda hükümetin resmi açıklamalarına inanması gerektiğini bildirdi.

Myanmar'ın adının geçmediği ancak sahnelerin ülkenin kuzey bölgelerini andırdığı yapım, ağustos ayında vizyona girmesine rağmen bu yıl Çin'in en popüler 3. filmi oldu.

Çinli yetkililer, temmuz ayında Myanmar yönetiminden sınıra yakın bölgelerde bulunan ve vatandaşlarını hedef alan on-line kumarhane ve dolandırıcılık merkezlerinin kapatılmasını istemişti.

Film, Myanmar'daki sinema salonlarında gösterilmiyor.