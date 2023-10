Müteahhit ve veteriner hekimler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Müteahhit ve veteriner hekimlerin temsilcileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnetle andıklarını bildirdi.

Cumhuriyet'in temellerinin 100 yıl önce bir cihan harbinin yıkıntıları arasında atıldığını belirten Eren, Mustafa Kemal'in 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı "Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselmesiyle, düşmesiyle ilgili ve ilişkili olan milletin ekonomisidir." sözlerini hatırlattı.

Eren, müteahhitlerin, ulusal ekonominin kuruluşunda ve ekonomik kalkınma çabalarında büyük payı bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Müteahhitlerimiz, ülkemizin sadece alt ve üst yapısını inşa etmekle kalmamış, birçok özel sektör girişiminin öncülüğünü üstlenmiştir. Yapılan her yolda, döşenen her rayda, kurulan her fabrikada müteahhitlerimizin emeği ve özverisi bulunmaktadır. Bu süreçte, Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş, Anadolu'yu inşa etmek üzere yola çıkmış vatansever bir grup mühendis, ortak bir gelecek vizyonu ile Türkiye Müteahhitler Birliğinin temellerini 26 Ocak 1952'de atmıştır. Bugün Cumhuriyet'in köklü kurumlarından biri haline gelen TMB, çatısı altında bir araya getirdiği üyeleriyle, yurt içinde inşaat sektörünün gelişiminde ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ulaştığı noktada çok önemli görevler üstlenmiştir."

İnşaat sektörünün Cumhuriyet ile güçlendiğine de işaret eden Eren, "İnşaat sektörü günümüzde 2 milyon kişiye istihdam sağlamakta, etkilediği 200'ü aşkın alt sektör ve gayri safi yurt içi hasıla içindeki yüzde 5,4'lük payla ülke ekonomisine önemli katkı sunmaktadır." bilgisini paylaştı.

"Ordunun lojistik gücü yeniden kazandırıldı"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan da Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutladıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını belirtti.

Arslan, Kurtuluş Savaşı sırasında veteriner hekimlerin çalışmalarıyla, sığır vebası salgınının kontrol altına alındığını, böylece ordunun lojistik gücünün yeniden kazandırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bilimine katkıda bulunan, o günün koşullarında aşı üreten, sonraki yıllarda toplum ve hayvan sağlığı ile ülkenin hayvan varlığı konusunda fedakarca çalışan sayısız veteriner hekim, tarihimizde yerini almıştır. Bu sayede aşı üreten kurumlarımız, bilimsel temelde üretime destek olan kurumlar kurulmuş, hayvan sayımız artmış, ülkemiz kendine yetebilen bir ülke haline gelmiştir."