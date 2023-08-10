Mustafa Yıldızdoğan, MHP'ye seçim şarkısını teslim etti

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teslim etti.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teslim etti.

MHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından Genel Başkan Bahçeli'ye teslim edildi. Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e doğru, Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" dedi. - ANKARA