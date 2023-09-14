Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi. - ANKARA