Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına devam ediyor Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi Çayırlı, Tercan ve Mercan ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarına devam ediyor

ERZİNCAN - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi Çayırlı, Tercan ve Mercan ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi Çayırlı, Tercan ve Mercan ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var: bayrağımız ve vatanımız. Devletin arazilerini tarım ve hayvancılık yapanlara bedelsiz olarak vereceğiz. Yozgat'ın mercimeği, Niğde'nin patatesi, Manisa'nın üzümü nasıl meşhursa Çayırlı'nın da fasulyesi öyle meşhur olacak, marka olacak. Bunu yapmakta bana nasip olacak inşallah. Erzincanlı cesurdur, yüreklidir, merttir. Nerede bir Erzincanlı varsa orada çalışkanlık vardır. Hoşgörü vardır, sevgi, saygı dayanışma vardır. Orada vatan, millet ve bayrak sevgisi vardır" dedi.