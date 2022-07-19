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MUSTAFA SARIGÜL'DEN 'GENEL AF' ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Politika
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TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi koşullarında aceleci yargılamalar olduğunu iddia ederek 'genel af' çağrısı yaptı.

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, pandemi koşullarında aceleci yargılamalar olduğunu iddia ederek 'genel af' çağrısı yaptı. Sarıgül, "Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Aksaray Cezaevi önünde gazetecilere konuşan Sarıgül, 'genel af' çağrısı yaptı. Bu çağrının siyasi olmadığını vurgulayan Sarıgül, "Bugün itibarıyla 47'nci ilimizde, af çağrımızı yeniliyorum. Af çağrımız, siyasi bir çağrı değildir. Çağrımız, vicdanı bir çağrıdır. Pandemi koşulları ile online yargılamalar oldu. Aceleci yargılamalarla maalesef gözden kaçan bazı konuların olduğu yönünde duyumlarımız var. Özellikle cezaevlerinde doğum yapan 3 binin üzerinde anne var. Bu doğan çocuklar, yaşamla buluşamadı. 10 binin üzerinde çocuk var. Bu çocukların yaşları ise 1 ila 10 yaş arası" dedi.

KYK borçları ile ilgili yapılan düzenlemeyi de olumlu bulduğunu ifade eden Sarıgül, "KYK ile alınan kararı son derece olumlu buluyorum. Evlatlarımız ve öğrencilerimiz bir nebze nefes almıştır. Borçların ise mutlaka burs olarak verilmesini lazım" diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Politika

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