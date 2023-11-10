Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü Antalya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıldönümü Antalya'da düzenlenen anma programıyla anıldı. Program kapsamında çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi ve saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde Antalya'da anıldı.

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen anma programında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programa Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kent protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve vatandaşlar katıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Resmi törenin ardından çok sayıda meslek kuruluşu, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerince de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kentin birçok noktasında da saat 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Anma Programı ve Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda Fotoğraf Sergisi düzenlenecek. Öğle saatlerinde ise Türk Yıldızları "Ata'ya Saygı 10 Kasım Özel Gösterisi yapacak. - ANTALYA