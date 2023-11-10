Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Törenlerle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenle anıldı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ü anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Masatlı, anıt şeref defterini imzaladı.

Program, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten'in anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında anıt çevresindeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Kadirli ilçesinde de Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve belediye personeli, ellerinde Atatürk posteriyle Atatürk Caddesi boyunca saygı yürüyüşü yaptı.