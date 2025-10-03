Mustafa Destici: Netanyahu Döneminin En Acımasız Zalimidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünya var olduğundan beri pek çok zalim gördük, çok soykırım gördük. Bu zalimlerden, katil gruplarından en acımasızı Netanyahu'dur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını kınayarak, İslam ülkelerinin bu saldırılar karşısında sessiz kaldığını ve bu durumdan dolayı tepkili olduğunu dile getirdi. Destici, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı sadece kınayarak sessiz kalmamalarını, daha sert yaptırımlarla tepkilerini göstermeleri gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere İsrail tarafından yapılan baskının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonlarına doğru ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM'nin düzenlediği 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmamasını ayrıştırıcı bir hareket olarak buldu.

"Müslümanlar olarak üzüntülü bir süreçten geçiyoruz"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaşayan masumlara uyguladığı ağır saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Destici, "Müslümanlar olarak üzüntülü bir süreçten geçiyoruz. Dünya var olduğundan beri pek çok zalim gördük, çok soykırım gördük. Bu zalimlerden, katil gruplarından en acımasızı Netanyahu'dur. Onun kabinesinin adı soykırım kabinesi ve onun sözde devletinin adı da terörist devletidir. 7 Ekim 2023'den bu yana, o günkü saldırıyı bahane ederek, resmi rakamlara göre 65 binin üzerinde, gayriresmi rakamlara göre 100 binin üzerinde masum insanı katlettiler. Bunun 20 bini çocuk, 20 binden fazlası kadın, diğerleri de yaşlı ve diğer masum insanlardır. Bu bir soykırımdır. Gün geçtikçe, zulüm arttıkça, katliamlar ve soykırımlar devam ettikçe insanlık da uyanışa geçti. Dünyanın pek çok noktasında bu soykırıma karşı bir direniş başladı. Bu da Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki bütün haktan, hukuktan, adaletten yana olan; zulme, zalime, katliamlara ve soykırıma karşı olan insanların uyanışına ve bir araya gelerek, bu zulme karşı, terörist İsrail'e karşı bir mücadele vermesine de sebep oldu" diye konuştu.

"Bu mücadeleyi er ya da geç mazlumlar kazanacaklardır"

Gazze'deki insanların ağır saldırılar altında olduğunu, bunun yanında açlıkla da savaştığını vurgulayan Destici, "Bu mücadeleyi er ya da geç masumlar, mazlumlar ve dünya insanlığı kazanacaklardır. Sumud Kilosu, 46 ülkeden yüzlerce gönüllü Gazze'ye yardım götürmek için yola çıktılar. Bunların içerisinde 50'ye yakın da Türk vatandaşı var, birkaç milletvekili arkadaş da var. Birkaç gündür katil Netanyahu'nun emriyle Sumud filosuna İsrail askeri müdahalede bulundu. Bu insanların hemen hemen tamamını bulundukları gemilerden alarak önce limana daha sonra da çölde bulunan hapishaneye götürdü. Fotoğraflarını da paylaştık. Bu arada İspanya ve İtalya gibi bazı ülkelerin ve Avrupa parlamentosu üyesi ülkelerin milletvekillerinin serbest bırakıldığı, teslim edildiği bilgisi de kamuoyunda yer aldı. Bizim beklentimiz bir an önce İsrail'in elinde bulunan 48 Türk vatandaşını derhal serbest bırakmasıdır. Aynı şekilde diğer ülkelerin vatandaşı olan aktivistlerin de Filistin davasına destek veren, zulme karşı mücadele eden, mazlumların yanında duran insanların da derhal bırakılması gerekir. Türkiye ve bütün barıştan yana olan ülkelerin burada ortak bir adım atması elzem bir hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Ana muhalefet partisi siyasi acemilik yaptı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM'de düzenlenen 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmamasını doğru bulmadığını vurgulayan Destici, "Ana muhalefet partisi hem gündüzkü oturuma hem akşamki resepsiyona katılmadı. Bana göre siyasi acemilik yaptılar. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı protesto ediyorlar. Bir kere olayları hepsini kendi mecrasında değerlendirmek gerekiyor. Parlamento ve diğer siyasi partiler ilişkileri ayrı ayrı mecralarda değerlendirilir. Türkiye Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Parlamenter Sistem diye tutturmadı mı? 2017 Referandumu'nda bunun için hayır kampanyaları düzenlemedi mi? Parlamenter sistem ismini nereden alıyor? Parlamentodan alıyor. Parlamentonun açılışına gelmiyorsun. Meclis başkanının davetine icabet etmiyorsun. Cumhurbaşkanı da orada Meclis başkanının davetlisi. Dolayısıyla da daveti yapan Meclis başkanı. Onun için burada siyasi bir acemilik yapmışlar ve kendi siyasi duruşlarıyla da büyük bir çelişkiye imza atmışlardır" dedi. - ANKARA