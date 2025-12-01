Mustafa Destici: Mardin Huzur ve Hoşgörü Şehridir

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimizin, hükümetimizin son yıllarda geliştirdiği politika, bölgenin terörden temizlenmesi, tamamen terörsüz bir Türkiye var zaten şu anda. Bu bütün bölgede hissediliyor. İnşallah bu kalıcı bir hale getirilecektir diye de düşünüyorum" dedi.

Partisinin Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere dün Mardin'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaretleri kapsamında bugün valiliği ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun tarafından karşılanan Destici, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makamda kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından kentten ayrılmak üzere Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na geçen Destici, burada gazetecilere ziyaretini değerlendirdi.

'MARDİN, HUZUR VE HOŞGÖRÜ ŞEHRİDİR'

Mardin'in doğal olarak zaten güzel bir şehir olduğunu ifade eden Destici, "Mardin, güzel insanların yaşadığı bir şehrimiz. Farklı kültürlerin olduğu bir şehrimiz. Farklı etnik kökenden insanlarımızın var olduğu bir şehrimiz. Farklı inançların olduğu bir şehrimiz. Bir hoşgörü şehri ve burada farklı etnik kökenlere sahip insanlar Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türkmen'iyle kardeşçe bir arada yaşıyorlar. Aynı şekilde işte Müslümanlar diğer mezhebi anlayış inanca sahip olanlar Süryaniler gibi farklı inanç kesimleri onların da burada çok rahatlıkla bir arada bir hoşgörü ortamı içerisinde yaşadığını gördük. Mardin, bir huzur şehri aynı zamanda" dedi.

'TAMAMEN TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE VAR'

Bölgede 'Terörsüz Türkiye' sürecinin etkisinin hissedildiğini belirten Destici, "Tabii bunda devletimizin, hükümetimizin son yıllarda geliştirdiği politika, bölgenin terörden temizlenmesi, tamamen terörsüz bir Türkiye var zaten şu anda. Bu bütün bölgede hissediliyor. Çünkü ben bölgenin tamamını geziyorum. Hele ki; bu dönemde il kongrelerimiz, ilçe kongrelerimiz vesilesiyle daha fazla gezdik. Burada da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye terörden arınmış bir şekilde bütün tüm bölgeleriyle arınmış bir şekilde. İnşallah bu kalıcı bir hale getirilecektir diye de düşünüyorum. Tabii valimizi de ziyaret ettik. Biraz önce de söyledim. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız kendisi. Tabii son yıllarda daha doğrusu görevi devraldıktan sonra belediyede inanılmaz hizmetler gerçekleştiriyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Bu da geçmiş dönemde yani PKK'nın siyasi uzantısının elinde olduğunda belediye kaynak başka yerlere harcandığını ama bu dönemde kaynakların tamamen belediye hizmetlerine ve Mardin'e, Mardinliler harcandığını görüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,