Mustafa Destici: 'İran'dan Sonra Hedef Türkiye'dir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına işaret ederek, " İran'dan sonra hedef Türkiye'dir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eğitim-öğretim yılının sona ermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Karne heyecanı yaşayacak olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor. Kendileri, aileleri, milletimiz ve ülkemiz için geride bıraktığımız eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Destici ayrıca bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm adaylara da başarı diledi.

"(Toplu iş sözleşmesi) Bu rakamların kabul edilebilir olduğuna inanmıyoruz"

Kamuda çalışan 600 bin kamu işçisinin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve protokolü görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Destici, "Hükümetten 1. altı ay için yüzde 16, 2. altı ay için yüzde 8, 2026 yılı 1. ve 2. dönemleri için daha düşük oranlarda bir artış teklifi geldiğini söylediler. Bunu kabul etmeyeceklerini haklı olarak açıkladılar. Biz de bu rakamların kabul edilebilir olduğuna inanmıyoruz. Bunların işçimizi, emekçimizi rahatlatacağına, bir refaha kavuşturacağına asla inanmıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de asgari ücret yılda en az iki kere yenilenmelidir ve belirlenmelidir"

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerin yaşandığını hatırlatan Destici, "Bu dönemlerde biz mutlaka asgari ücretin yılda bir kere değil, iki kere belirlenmesi gerektiğini ısrarla vurguladık. Bunu mecliste bir teklif haline getirdik. Hükümetle yaptığımız görüşmeler ve neticesinde iki yıl Türkiye'de asgari ücret yılda iki kere belirlendi. Fakat o uygulama daha sonra geçtiğimiz yıl kaldırıldı. Biz ısrarla bunun devam etmesi gerektiğini söylüyoruz ve bugün de aynı noktadayız. Çünkü hala Türkiye'de yüksek enflasyon var. Çift haneli rakamlar var ve tek haneli rakama enflasyon düşene kadar Türkiye'de asgari ücret yılda en az iki kere yani Ocak ve Temmuz dönemlerinde yenilenmelidir ve belirlenmelidir" açıklamasında bulundu.

" İran'dan sonra hedef Türkiye'dir"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Destici, "İran'dan sonra hedef Türkiye'dir. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü İsrail kendisi için nereyi tehdit görüyorsa mutlaka ama mutlaka diğer emperyalist, küresel siyonist güçleri de arkasına alarak o ülkeye saldırıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA