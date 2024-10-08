Üye Girişi
Haberler

Mustafa Destici: 'Hukuk sistemi sağlam olmalı'

Mustafa Destici: 'Hukuk sistemi sağlam olmalı'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına dikkat çekerek, idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlere hazırlanma konusundaki kararlılığını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tek bir derdimiz var, milletimizi ve insanımızı korumak. Bu ancak sağlam bir hukuk sistemi ve onun doğru işletilmesiyle mümkün olabilir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün vefat eden, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin eski genel başkanlarından Recai Kutan'ı rahmetle anarak, Milli Görüş camiasına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla 3'üncü toplantının gerçekleştirildiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Elbette seçimlere en iyi şekilde hazırlanacak, seçimle geldiğimiz görevleri en doğru biçimde yerine getireceğiz. Yerel yönetimlerde de elimizden gelenin en iyisini yapacak, bir sonraki seçimlerde daha büyük bir desteğin ve daha önemli hizmetlerin zeminini hazırlayacağız. Bunun için 'Birlikte kazanacak ve birlikte yöneteceğiz.' vaadimize sonuna kadar sahip çıkacak ve vatandaşlarımızın taleplerini önceleyeceğiz."

Destici, Tekirdağ'da kaldırıldığı hastanede, şiddet gördüğü ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ona bu alçaklığı yapanlar, masum, savunmasız yavrularımıza kıyanlar, mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezayı almalıdır. O cezanın adı da idam olmalıdır. TBMM, bu husustaki anayasa değişikliği teklifimizi mutlaka ve ivedilikle gündemine almalıdır, idam cezasını mutlaka geri getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Kötülüğe seyirci kalınamayacağını belirten Destici, "Tek bir derdimiz var, milletimizi ve insanımızı korumak. Bu ancak sağlam bir hukuk sistemi ve onun doğru işletilmesiyle mümkün olabilir. Milleti korumak adına, insanlarımızı, çocuklarımızı korumak adına BBP ve Alperenler olarak, BBP'li belediyeler olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımıza milletimize söz veriyorum." dedi.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika

Basın Toplantısı Mustafa Destici Politika 3-sayfa Hukuk

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harran Üniversitesi fuhuş olayı ne? Şanlıurfa Üniversitesinde fuhuş yapanlar kim? Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ziraat Türkiye Kupası maçları! Bugün hangi maçlar var? ZTK maç takvimi Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.