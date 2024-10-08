Mustafa Destici: 'Hukuk sistemi sağlam olmalı'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tek bir derdimiz var, milletimizi ve insanımızı korumak. Bu ancak sağlam bir hukuk sistemi ve onun doğru işletilmesiyle mümkün olabilir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün vefat eden, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin eski genel başkanlarından Recai Kutan'ı rahmetle anarak, Milli Görüş camiasına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla 3'üncü toplantının gerçekleştirildiğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Elbette seçimlere en iyi şekilde hazırlanacak, seçimle geldiğimiz görevleri en doğru biçimde yerine getireceğiz. Yerel yönetimlerde de elimizden gelenin en iyisini yapacak, bir sonraki seçimlerde daha büyük bir desteğin ve daha önemli hizmetlerin zeminini hazırlayacağız. Bunun için 'Birlikte kazanacak ve birlikte yöneteceğiz.' vaadimize sonuna kadar sahip çıkacak ve vatandaşlarımızın taleplerini önceleyeceğiz."

Destici, Tekirdağ'da kaldırıldığı hastanede, şiddet gördüğü ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Ona bu alçaklığı yapanlar, masum, savunmasız yavrularımıza kıyanlar, mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezayı almalıdır. O cezanın adı da idam olmalıdır. TBMM, bu husustaki anayasa değişikliği teklifimizi mutlaka ve ivedilikle gündemine almalıdır, idam cezasını mutlaka geri getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Kötülüğe seyirci kalınamayacağını belirten Destici, "Tek bir derdimiz var, milletimizi ve insanımızı korumak. Bu ancak sağlam bir hukuk sistemi ve onun doğru işletilmesiyle mümkün olabilir. Milleti korumak adına, insanlarımızı, çocuklarımızı korumak adına BBP ve Alperenler olarak, BBP'li belediyeler olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımıza milletimize söz veriyorum." dedi.