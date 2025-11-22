Mustafa Destici: Ekonomi ve Geçim Sıkıntısı Gündemimizde

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı'ya gidilmesi kararına ilişkin, "Konunun gündeme geldiği ilk gün ne söylediysek bugün de aynı noktadayız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı"nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde ülkenin farklı illerinde kimyasal madde ve gıda zehirlenmeleri nedeniyle ölümler olduğunu anımsatan Destici, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Kuralların ve denetimlerin yetersiz olduğunu belirten Destici, "Bir otelde böcek ilacı nedeniyle bir ailenin yok olmasını bugünün dünyasında, bugünün şartlarında, bugünün imkanlarında kabul etmemiz mümkün değildir. Uzmanlar tarafından kimyasal silahlarla eş değer sayılan alüminyum fosfatın her yerde satılması ve bir otelde uygulanmasını hafızalarımız almıyor." dedi.

Destici, vatandaşın birinci gündeminin ekonomi, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı olduğunu söyledi.

Türkiye'deki maaşların adaletsiz dağıtıldığını ifade eden Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"2 sene önce en düşük emekli maaşı en düşük memur ve kamu işçisi maaşının üçte ikisiyken, bugün üçte birine düştüyse bunu konuşmanın, bunu gündeme getirmenin ve bunun düzeltilmesi için her türlü çabayı göstermenin bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Onun için de bunu her fırsatta söylüyoruz, düzeltilene kadar da söylemeye devam edeceğiz. Aynı şey asgari ücretlerimiz için de geçerli. Yıl sonu enflasyon yüzde 50 olmasına rağmen asgari ücret yüzde 30 arttırıldı. Yüzde 20'lik bir hak kaybı yaşandı. 2025 Ocak'tan yüzde 20 alacaklıdır asgari ücretli. Bu yıl sonu enflasyonu da 30'un üzerinde çıkacaktır. Asgari ücret en az yüzde 50 düzeyinde arttırılmalıdır."

"Birlik olmak zorundayız"

Destici, İsrail'in ateşkes anlaşmalarına rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

Müslümanlara ve mazlumlara yönelik saldırılarda herkesin sessiz kaldığını belirten Destici, "Güçlü olmak, birlik olmak zorundayız, kenetlenmek zorundayız ve düşmana asla fırsat vermemek zorundayız." dedi.

Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı kararına ilişkin, şunları kaydetti:

"Konunun gündeme geldiği ilk gün ne söylediysek bugün de aynı noktadayız. Çünkü hiçbir değişiklik olmadı, silah bırakma ve kendini feshetme konusunda. Geçmişte terör örgütünün işlediği suçlar asla yok sayılamaz. O suçları yok saydığınızda bölge insanımızı yok saymış olursunuz. Herkes işlediği suçun bedelini hukuk önünde ödemelidir."

Konuşmasının ardından Destici, partisine katılan üyelere rozet taktı.