Mustafa Destici'den Öğretmenler Günü Mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öğretmenlerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasına da öncelik verilmelidir. Bugün öğretmenlerimizin sevinçli, neşeli olduğu bir gündür. Öğretmenlik yaptığım yıllardan da çok iyi biliyorum ki öğretmenlerimizin bu özel gününü, bu mutlu gününü ilk kutlayacak olan da öğrencilerdir." dedi.

Destici, Balıkesir Polisevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu belirten Destici, öğretmenlere ülkenin geleceği çocukların emanet edildiğini söyledi.

Mustafa Destici, çocukların, Türk milletinin kültürüne, kimliğine, İslam inancına, Kur'an ve evrensel ahlaka, hem de çağın bilimleriyle donanmasına vesile olacak kişilerin öğretmenler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sebeple öğretmenlerimizi de iyi yetiştirmeliyiz. Öğretmenlerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasına da öncelik verilmelidir. Bugün öğretmenlerimizin sevinçli, neşeli olduğu bir gündür. Öğretmenlik yaptığım yıllardan da çok iyi biliyorum ki öğretmenlerimizin bu özel gününü, bu mutlu gününü ilk kutlayacak olan da öğrencilerdir."

Türkiye'nin depremlerde ağır bedeller ödediğini vurgulayan Destici, 6 Şubat 2023'teki depremlerde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Destici, Balıkesir'in de son zamanlarda depremlerle sarsıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun için depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depremle mücadelenin en önemli ayağı depreme hazırlıklı olmaktır. İkincisi de deprem anında koruma anlamında hem kendimizi hem ailemizi korumak için yine eğitimli olmaktır. Bu konuda pek çok çabalar var ama maalesef kendi çevremizden de görüyoruz. Biliyorum deprem yaşanıyor, bitiyor. Elhamdülillah devletimiz yaralarımızı sarıyor. Yıkılan evlerimizi yapıyor. İşsizimize iş, AŞ buluyor. Bunları hallediyoruz ama maalesef deprem konusunda milletimizin hala bilinçlendirme noktasında ve depreme hazırlık noktasında büyük bir eksiklik yaşadığımızı görüyorum ve maalesef bu konuda istediğimiz seviyede ve düzeyde değiliz."

Konuşmasının ardından, bir dönem öğretmenlik yapan Destici için pasta kesildi.