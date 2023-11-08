Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. Çocuklarını HDP ve PKK'dan isteyen anne Gülbahar Teker, 4 yıldır Muş ve Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binaları önünde eylem yaptıklarını belirterek, "Bir kişi dağda kalana kadar eylemimi devam ettireceğim. HDP ve PKK'dan korkmuyorum. Çocuklarım gelsin gelmesin ben yine buradayım. Ama dayının kanı elinde kalmasın. Beni duyuyorsan gel teslim ol. Gel PKK'nın yanında kalma" dedi.

Türkiye'nin her yerinde eylem yapmaya hazır olduklarını ifade eden baba Halit Altun da Muş ve Diyarbakır'da 4,5 yıldır HDP binalarının önünde eylem yaptıklarını ifade ederek, "12 yıldır HDP ve PKK tarafından çocuklarımız dağa götürülmüş. HDP ve PKK çocuklarımızı bize teslim edene kadar biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilsinler sesimizi duysunlar. Sesimizi duymamazlıktan gelmesinler. Çocuklarımızı bırakın, elinizi yakamızdan çekin ki kapılarını terk edelim. Yoksa kapılarınızı terk etmeyeceğiz. Bunun bilincinde olun. Dünyaya sesleniyorum, çocuklarımızı HDP ve PKK götürmüş. HDP ve PKK çocukları hayvanların peşinde ya da okullardan götürdüler" şeklinde konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Kimse sana bir şey diyemez. Herkes gelip teslim oluyor. Bir kız geldi teslim oldu. Siz de gelin. Orada sizin yeriniz yok. Ailenizin yanına gelin. Oğlum için HDP'nin önüne geldim. Çocuktu, okul okuyordu, 15 yaşındaydı. Daha çocuktu, bir bisküvi için ağlıyordu. Oğlum Türkiye'de olsa hemen gelirdi. Ama oğlum zalimin elindedir" ifadelerini kullandı.