Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de - Haberler

Ak Parti, müsilajla mücadele ve çevre kirliliğinden korunmayı amaçlayan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve bazı milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 31 maddelik teklifle; müsilaj sorunun yeniden yaşanmaması ve çevrenin korunması için denizi kirleten deniz araçlarına, deniz kıyısı tesislerine ve denize atık boşaltan tesislere birtakım yeni yükümlülük ve yaptırımlar getirilecek. Ayrıca mevcut cezaların bir kısmının da artırılması öngörülüyor.

Öte yandan binalarda 'Bina Kimlik Sertifikası' uygulaması başlayacak. Bu kapsamda; denetlenerek tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerini içeren 'Bina Kimlik Sertifikası'nın binalarda bulundurulması zorunlu olacak. Bu binaların 5 yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşları tarafından teknik yönden denetlenmesine ve bunu kabul etmeyen kişi veya yapı sahiplerine yaptırım uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Böylece deprem, yangın, sel, göçük gibi afet durumlarında binanın teknik bilgilerine ve diğer bilgilerine rahatça ulaşabilmenin yolu açılacak.