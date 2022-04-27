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Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Politika
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Müsilaj raporu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi.

Tbmm Genel Kurulu'nda, ilgili Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan müsilaj raporu kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Denizlerdeki müsilaj sorununun araştırılması ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunca hazırlanan rapor Genel Kurul'da görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Demir, raporda yer alan müsilaja neden olan faktörlerin yanı sıra kontrolü ve önlenmesine yönelik önerileri de anlattı. Komisyonun raporu, Genel Kurul'da oylanmasının ardından kabul ediledi. TBMM'de, Genel Kurul çalışmalarına 10 Mayıs Salı gününe kadar ara verildi. 


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Celal Adan, Araştırma, TBMM, Politika, Haberler

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