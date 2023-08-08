MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi AK Parti ve MHP İl Başkanlarını ziyaret etti

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel'i makamında ziyaret ederek yeni görevleri için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sohbet gündemlerinde ise yerel siyaset ve ekonomi vardı.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel'i makamında ziyaret ederek yeni görevleri için hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sohbet gündemlerinde ise yerel siyaset ve ekonomi vardı.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel'i makamında ziyaret etti. Yeni il başkanlığı görevleri için hayırlı olsun dileklerinde bulunan Ali Akçay, kentteki yerel siyaset ve iş dünyasının ekonomik açıdan beklentilerini dile getirdi. Başkan Akçay, Ali Çetin'e yeni kabinenin işinin ehli liyakat sahibi kadrolardan oluştuğu düşüncesinde olduklarını söyledi. Yapılan sohbette; global krizin ve depremin yaralarının sarılmaya çalışılmasına rağmen hala piyasaya güven hakim olduğunun, bundan sonraki düzelme sürecinde ihracatın ve yurt dışı yatırımcıların artacağı düşüncesi belirtildi. MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel ile de yine ittifaktan kaynaklı güçlü bir hükümet oluştuğu ve bu güçlü hükümetin piyasalarda karşılık bulduğu gündeme getirildi. Sohbette, Türkiye Yüzyılı'na yakışır adımların atılacağına inandıklarını ve kısa vadede çok büyük atılımların yapılıp dünya markalarının oluşturulacağı üzerine istişarelerde bulunuldu. - ANTALYA