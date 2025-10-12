Müsavat Dervişoğlu: Türk Milliyetçileri Birbirleriyle Yarıştıramazlar

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında, bugün iş başında bulunanlar gün gelecek tepetaklak gidecek ve ezilecekler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBB Litai Konuk Evi'nde Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresine katıldı. Programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yer aldı. Dervişoğlu, Ümit Özdağ ile aralarında görüş farklılıklarından kaynaklı problemlerin hiç girmediğini ifade ederek, "Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunları yaşadığımız söylenebilir. Ama bu, 'Asla bir daha bir araya gelmeyiz' sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek, size haksızlık etmek anlamına gelir. O sebeple siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren, teşkilat hiyerarşisine dahil olduğum günden itibaren, hep Türk milletinin birliğinin yanında, Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberliklerinden bahsediyorum. Yapay farklılıklara, ayrılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Söylemiştim, yine söylüyorum. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında, bugün iş başında bulunanlar gün gelecek, tepetaklak gidecek ve ezilecekler" dedi.

'GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDELİM'

Milliyetçiliğin, esas itibarıyla tam bağımsızlık mücadelesi olduğunu aktaran Dervişoğlu, "Milliyetçilik, milletin yükünü kendi omuzunda hissetmektir. Yani başkasının çözmesini beklemeden, 'Ben bu ülkeye ne katabilirim' sorusunu hayatın merkezine koymaktır. 'Hangi alanda ne katabilirim? Siyasette, ekonomide, ilimde, bilimde, teknolojide hangi alanda ne katabilirim' sorusunun cevabını hayatın merkezine koymayı becerebilirsek ve Türk milliyetçiliğini öfkenin değil, inşanın hareketi olarak anlamaya muvaffak olabilirsek, kinle değil adaletle, nefretle değil, sorumlulukla büyürüz. Çünkü bizler biliyoruz ki milliyetçilik, geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez. Asıl görev, geleceği de inşa edebilmektir. İşte benim, Ümit Hoca'nın, siyasetin size vaat ettiği şey de bu olmalıdır. Gelin, geleceği hep birlikte inşa edelim. Çabalarımızı, enerjimizi birleştirip yarının aydınlık ufuklarıyla buluşalım" diye konuştu.

'MÜSAVAT BAŞKAN'LA KAHVE İÇERİZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise iktidarın yerini kaybedeceğini gördüğünü söyleyerek, "Mesele muhalefetin iktidara nasıl geleceğini tespit etmesi. Ben de bu noktada diyorum ki mevcut siyasi ortamda, biz de Müsavat Başkan'la birlikte kahve içeriz" ifadelerini kullandı.