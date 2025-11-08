Haberler

Müsavat Dervişoğlu: Siyaseti Büyük Türk Milleti İçin Yapıyoruz

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin Balıkesir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaseti kendileri için değil, büyük Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için yaptıklarını vurguladı. Dervişoğlu, siyasetteki ehliyetin halktan alındığını belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduklarını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Siyaseti kendimiz için yapmıyoruz. Biz siyaseti büyük Türk milleti ve büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'ne katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye; Dervişoğlu'nun yanı sıra partisinin Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partinin il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Burada konuşan Dervişoğlu, "Ben faniyim. Bugün varım, yarın yokum. Üzerimize oyun oynasanız, siyasi ömrümüze vade biçseniz ne olur ki? Siyaseti kendimiz için yapmıyoruz. Biz siyaseti büyük Türk milleti ve büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz" dedi.

'SİYASET YAPMA EHLİYETİMİZİ SİZDEN ALDIK'

Siyaset yapma ehliyetini Türk milletinden aldığını ve bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının hakkını savunmanın vazifesi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Benim adım Müsavat, eşitlik anlamına geliyor. Bizi, sizler 'Hakkımızı savunun' diye Ankara'ya gönderdiniz. Siyaset yapma ehliyetimizi sizden aldık. Sizin bize verdiğiniz görevi yerine getiriyoruz. Ama bize ilk görevi veren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Birinci vazifenin hep birlikte izindeyiz. Onun için siyaset yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
