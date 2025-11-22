Haberler

Müsavat Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Müsavat Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye'yi inşa etme vurgusunu yaptı ve teröristle devletin eşitlenmesine karşı çıktığını ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil, terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu'daki 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Altınordu ilçesindeki Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Dervişoğlu, "Şu an karşı karşıya bulunduğumuz mesele, terör sorunudur. Şimdi biz buna yöntemleri itibarıyla karşı çıktığımızda bize 'Terörsüz Türkiye'ye karşılar' diyorlar. Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil, terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi, Gazi Meclis'in onun ayağına götürülmesi, kalkışılması ki o Gazi Meclis, İstiklal Savaşı'nı yapan ve sürdüren, onun zaferle neticelenmesini sağlayan, o büyük muvaffakiyetin üzerine bu büyük Cumhuriyeti kuran Meclis. Siz bu Meclis'i bir terör örgütü başı ile nasıl eşitlersiniz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Abdullah Öcalan ile aynı cümlenin içerisinde nasıl anarsınız?" dedi.

'SALIN GİTSİN'

Dervişoğlu, "Türkiye'yi 1 seneden beri 'İmralı'ya gidilsin mi, Öcalan serbest bırakılsın mı, PKK muhatap alınsın mı?' diye boğdunuz. Emekli evinde tenceresini kaynatamıyor, çocuklar okula giderken anneleri beslenme çantalarına yiyecek koyamıyor. Asgari diye tanımlanan ücret, ayın ilk 10 gününde tükeniyor. Gençler, geleceklerine dair umutlarını yitirmişler, yabancı konsolosluklar önünde istikbal arıyorlar. Emekliler, pazara gidemiyor cebinde parası yok diye. Bunlar da İmralı'ya gidiyor. Sonra da bana kızıyorlar, salın gitsin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de

Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
Fonda çalan şarkı bomba! Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi

Milli futbolcudan sürpriz evlilik teklifi
Fark yediler! Liverpool'a kendi sahasında soğuk duş

Fark yediler! Liverpool'a soğuk duş
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular: Askeri müdahale saldırı sayılır

Tansiyon çok yükseldi! İki ülke arasındaki gerginliğe dahil oldular
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü! Görüntüler korkunç
Enes Ünal bir döndü pir döndü

Enes Ünal bir döndü pir döndü
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens ile böyle selamlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.