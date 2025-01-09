Müsavat Dervişoğlu'ndan Siyasi Tehditlere Karşı Güçlü Açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hak ve hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğime, Cumhuriyet'in değerlerine, milletimizin birliğine, üniter devlet yapımıza halel getirecek her adıma dün olduğu gibi bugün de yarın da karşı çıkacağıma milletime söz veriyorum." dedi.

Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürüldüğü yerde basın açıklaması yaptı.

Müsavat Dervişoğlu, sorumlulukları olanlara sorumluluklarını hatırlatmak üzere açıklama yaptığını söyledi.

Bir tehditle karşı karşıya bırakıldığını belirten Dervişoğlu, "Adresimi bilemeyebilirler. Beni sağda solda aramalarına ihtiyaç bırakmaksızın onların en iyi bildikleri yerde bu basın toplantısını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı olduğunu, dolayısıyla bir hakaretin ve tehdidin muhatabı olduğunda, durumdan vazife çıkarması icap eden kurumlar bulunduğunu anlatan Dervişoğlu, üzerinden 16 saat geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

Şahsına yöneltilen saldırıların 22 Ekim'de başladığını aktaran Dervişoğlu, " Abdullah Öcalan'a, TBMM'de kürsüde, söz hakkı verilmesinin talep edildiği noktada İYİ Parti Genel Başkanı olarak ona karşı duruşumdan kaynaklı bir saldırının, bir tehdidin muhatabı olmuş durumdayım. Yani Abdullah Öcalan, TBMM'ye gelecek, konuşacak, ona umut hakkı vadedilecek ve hatta affedilebilmesinin zemini hazırlanacak ama Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın sokaklarında gezemeyecek öyle mi? Havanızı alırsınız." sözlerini sarf etti.

Siyaset sahnesine çıktıkları andan itibaren hep "konuşan Türkiye" çağrısı yaptıklarını vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"MHP'nin karşı karşıya bulunduğu zafiyetten beslenmek niyetinde olan bir siyasi parti değiliz. Türkiye'de merkez siyasetin inşa edilebilmesi, Cumhuriyet'in değerlerinin korunabilmesi, hakkın, hukukun, adaletin temin ve tesis edilmesi için siyaset yapıyoruz. MHP herhangi bir alana talip olmadığı için, iktidar istemediği için, iktidara payanda olmakla yetindiği için neresinden bakarsanız bakın, bizim siyasi rakibimiz ve muhatabımız bile değildir. Kendilerini, bugün karşı karşıya bulundukları panik halinden uyanmaya davet ediyoruz. Burada her zaman söylüyorum. Ben siyasi yolculuğuma başladığım andan itibaren hep adalet peşinde koştum. Dolayısıyla benim hakkımın, hukukumun çiğnenmesi, şahsımın tehdit edilmesi hiç umurumda değildir. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hak ve hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğime, Cumhuriyet'in değerlerine, milletimizin birliğine, üniter devlet yapımıza halel getirecek her adıma dün olduğu gibi bugün de yarın da karşı çıkacağıma milletime söz veriyorum."

Devletin memurları tarafından korunduğunu anımsatan Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek kendisine tahsis edilen koruma polislerinin geri çekilmesini istedi.

Dervişoğlu, 22 Ekim'den itibaren hem partisine hem de şahsına yönelik tehdit ve saldırıların arttığına dikkati çekerek, "Bunun arkasındaki şey Türkiye'nin geleceğinin hilafına atılmış adımlara karşı tek milli cephenin İYİ Parti olarak gösterilmesidir. O sebeple bizi yıldırmak istiyorlar. Bizi korkutmak istiyorlar." ifadesini kullandı.