İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan polis memuru Keskin için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi. Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, keskinin ailesine sabır diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'da araç muayene istasyonunda uğradığı saldırının ardından hayatını kaybeden polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
