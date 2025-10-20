Müsavat Dervişoğlu'ndan Kıbrıs ve Terörle Müzakere Üzerine Açıklamalar

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız. Her seçim sonrası birtakım tartışmalar elbette yapılacaktır; ama halkın ortaya koyduğu irade asla reddedilemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçim sonuçlarına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "En başından itibaren söylüyorum; Kıbrıs halkının iradesine müdahale etmemek için herhangi bir aday destekleme tercihinde bulunmamıştık. Bunun sonuçlarını görüyoruz, Kıbrıs'ta teşekkül eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız. Her seçim sonrası birtakım tartışmalar elbette yapılacaktır; ama halkın ortaya koyduğu irade asla reddedilemez. Bu kapsam içerisinde bakıldığında Kıbrıs meselesine hala milli bir dava olarak yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum ve bu alandaki siyasi ikiyüzlülüğü ve ikircikli tavırları reddetmemiz hususunun altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Spekülatif beyanlara öncelikle Sayın Cumhurbaşkanının ve Türkiye'de iş başında bulunan hükümetin cevap vermesi gerekiyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin konu ile ilgili bir açıklaması oldu, 'Seçim sonuçlarının tanınmamasına ve KKTC'nin Türkiye'ye katılımıyla' alakalı olarak bir çıkışı oldu. Sayın Bahçeli'nin Türk siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaz; ama yetkisi tartışma konusudur. Bu beyanlarına yetkili makamlardan bir cevap verilmesi ya da konunun açıklığa kavuşturulması gerektiği kanaatini taşıyorum" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU KİŞİLERLE YOLA ÇIKMANIZ GEREKİR'

Diyarbakır'da gerçekleşen yürüyüşte güvenlik güçlerine yönelik ifadelerle ilgili Dervişoğlu, "Bütün bunları bekliyordum. Benim için bu tarz gelişmeler sürpriz olmaz. Eğer siz bir yolu terör örgütleriyle müzakere ederek ya da İmralı'daki cani başına, 'Kurucu önder' vasıflaması yaparak bu yolculuğa çıkarsanız, böyle bir şımarıklık beklenir. En başından beri bu tehlikeyi işaret ediyorum. Muhatabınız terör örgütü olunca elbette ki provokasyonlar, itimatsızlıklar da söz konusu olacaktır. Bu benim açımdan sürpriz olmamıştır. İyi niyetle yola çıkıldığına inanırsanız doğru kişilerle çıkmanız gerekir. Dolayısıyla bugün hem TBMM'de hem de Diyarbakır sokaklarında yaşanan şey asla sürpriz olmaz. Böyle bir vasatın oluşmasına vesile olacak adımları atanların nelere vesile olduklarını da bu duruma bakarak değerlendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. İçişleri Bakanının konuyla ilgili açıklamasını gördüm. Hükümet tarafından vahamet keşfedilmeye başlandı. Türkiye'nin tartışılmazlarını, tartışma masasına yatıracaklar. Üniter devleti aşındıracaklar, Cumhuriyetin tapu belgesini aşındıracaklar. Tartışılmazlarımızı tartışacaklar ve bu vasattan da beslenmeye çalışacaklar. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Diler ve umarım ki bu yaşanan gelişmelerden Türkiye'yi yönettiğini zannedenler bir pay çıkarmaya çalışırlar" diye konuştu.

'HİÇ KİMSENİN ANA DİLİYLE İLGİLİ PROBLEMİMİZ YOK'

Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Dicle Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında Kürtçe şiir okuması ile ilgili, "Tepkinin muhatabının bütün bunları yaparken tepkiyle karşılanacağını kestirmesi lazım. Sayın Numan Kurtulmuş öyle bir siyasi tecrübe sahibidir. Tepki görecek bir şeyi yapmasının arkasındaki maksadın ona sorulması lazım. Ben meseleyi öyle değerlendiriyorum. Bizim hiç kimsenin ana diliyle ilgili problemiz yok. Ben şahsen Kürtçenin de bir dil olduğunu söylüyorum. Eğer bunu analar, babalar kullanıyorsa bu bir dildir; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili vardır. Herkesin yasalara uyması, tartışmalara konu olabilecek argümanlardan yararlanarak konuşmalarını şekillendirmemesi lazım" dedi.